Tennis, Sinner batte Djokovic 7-6, 6-3 e trionfa a Shanghai

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Shanghai battendo in finale Novak Djokovic col punteggio di 7-6, 6-3.

Per il n.1 al mondo si tratta del 17/o titolo in carriera e il settimo del 2024.

“E’ stata una delle sfide più difficili e visto l’avversario è una vittoria speciale. Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui”.

Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Novak Djokovic nel Masters 1000 di Shanghai, cui hanno assistito in tribuna anche Roger Federer e Carlos Alcaraz.

“Lui ha servito alla grande nel primo set ma io ho tenuto e sapevo di avere le armi per potermi battere fino alla fine – ha aggiunto l’italiano -.

Il segreto per battere Djokovic? Niente, solo sono stato capace di sfruttare meglio le poche chance che mi ha dato”.

“Voglio sottolineare prima di tutto – ha detto Sinner durante la premiazione – il livello di gioco mostrato da Nole in questa settimana. Ti auguro il meglio per questa stagione e anche per la prossima, tornerai forte come sempre, anche in questo torneo”.

“Ringrazio il mio team, stiamo crescendo insieme e sono contento di essere qui con loro. E’ bello avere tre leggende sugli spalti e in campo (oltre al serbo, Roger Federer e Carlo Alcaraz, ndr). Conto di tornare il prossimo anno per difendere il titolo”.

ANSA