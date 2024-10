Il 12 e il 13 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno Nel weekend visite a 700 luoghi in 360 città

Settecento luoghi d’arte, storia e natura, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, per un totale di 360 città in Italia.

Sono quelli che saranno aperti sabato 12 e domenica 13, il weekend nel cuore di ottobre, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, presentate oggi all’American Academy di Roma.

Che, tra l’altro, è proprio uno dei posti che saranno aperti per l’occasione, parte di un itinerario alla scoperta del Gianicolo che comprende anche il giardino della Fontana dell’Acqua Paola.

Un viaggio in giro per tutta la penisola che andrà dalla visita al faro di Capo Peloro a Messina (splendido punto di vista sullo Stretto) e della sede della Gazzetta del Sud, con la possibilità di vedere la stampa del giornale alle 22, fino al Castello Svevo di Federico II, a Brindisi.

Passando per il Santuario della Via Crucis di Cerveno (BS), con il suo scalone monumentale scandito da 13 stazioni e le 198 statue lignee a grandezza naturale e la Villa del Castellaccio a Uzzano (PT), dove Giacomo Puccini scrisse il secondo e il terzo atto della Bohème. Senza dimenticare il Convento di Renacavata a Camerino (MC), primo monastero al mondo, dal 1529, dell’ordine dei Cappuccini, dove i frati accompagneranno il pubblico in visita.

Quello organizzato dal Fai sarà dunque un fine settimana perfetto per conoscere palazzi storici, ville, chiese e collezioni d’arte, ma anche laboratori artigiani, esempi di archeologia industriale e siti produttivi, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici, e speciali aperture dedicate alla sostenibilità.

Le visite saranno a contributo libero, e l’evento è anche l’occasione per rinnovare l’iscrizione al Fondo per il prossimo anno oppure farla per la prima volta.

ANSA