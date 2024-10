Giorgetti: ‘La manovra richiederà sacrifici”. Scivola Piazza Affari. Freni: “Non sono nuove tasse”

Approveremo una manovra che richiederà sacrifici da tutti”: lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti all’evento di Bloomberg Future of Finance Italy.

Il ministro ha detto anche che verranno tassati “i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi”.

La Borsa di Milano perde terreno, il Ftse Mib cede l’1,5% dopo le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, intervistato da Bloomberg, parla della tassazione dei profitti come contributo alla manovra delle imprese di alcuni settori che hanno beneficiato di un contesto favorevole.

Il ministro ha anche detto che sta pianificando un’ulteriore vendita della quota di Mps entro la fin dell’anno. Il titolo dell’istituto sta cedendo il 2,8%, la peggiore del listino però è Saipem in calo del 5,2% con Stellantis in ribasso del 4,2 per cento.

Interpellato in Transatlantico, il sottosegretario al Mef Federico Freni ha invitato a sentire “esattamente le parole del ministro Giorgetti: non c’è allo studio nessun aumento delle tasse per nessuno”. “Le nuove tasse – ha aggiunto Freni – non fanno parte del Dna di questo governo, lo abbiamo detto due anni fa e lo ribadiamo, evitiamo boutade”.

ANSA