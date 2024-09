Tourism Expo Japan, bilancio positivo per la Basilicata

Diversi gli incontri bilaterali di Apt sui temi del turismo, della cultura e dell’artigianato

Ha suscitato grande interesse fra gli operatori turistici giapponesi l’offerta turistica lucana presentata al Tourism Expo Japan di Tokyo dove l’Apt e la Regione Basilicata hanno partecipato insieme a ENIT e ad altre istituzioni italiane. Nello spazio Italia infatti erano presenti anche la Puglia, il Veneto, il Lazio, il Friuli Venezia Giulia, la Repubblica di San Marino e Ita Airways, oltre a un numero di operatori privati particolarmente interessati al mercato giapponese.

Si è quindi conclusa la missione della Regione Basilicata e dell’APT, che ha visto numerosi incontri bilaterali per la costruzione di progetti di promozione in Giappone anche in vista di Expo Osaka 2025.

Dopo aver partecipato con il presidente Vito Bardi agli eventi presso l’Ambasciata Italiana e presso il Japanese Institute for Overseas Investment con i rappresentanti di alcune importanti imprese e investitori giapponesi, sono stati realizzati incontri bilaterali con il direttore generale politica internazionale Turismo e Cultura della prefettura di Nagasaki, e con una delle principali corporations del settore dell’editoria e comunicazione, con l’obiettivo di costruire progetti culturali comuni finalizzati a promuovere la Basilicata in Giappone.

Su questa linea, che mira a valorizzare attraverso la promozione turistica anche l’offerta culturale della Basilicata, si è collocato l’incontro tra l’Agenzia di promozione territoriale e la Fondazione Matera Basilicata 2019 con l’Eu Japan Fest, l’organizzazione costituita dalle principali aziende giapponesi che da 35 anni sostiene le Capitali europee della cultura per fare conoscere gli artisti giapponesi nel vecchio continente.

A fronte della proficua collaborazione messa in campo per la costruzione del programma di Matera 2019, le tre realtà lavoreranno di concerto per progettare produzioni culturali comuni, che prevedano uno scambio fra creativi lucani e giapponesi, in un’ottica di internazionalizzazione del tessuto creativo locale.

Nicoletti ha inoltre lanciato l’idea, condivisa da EuJapan Fest, di estendere lo scambio di esperienze al settore dell’artigianato artistico, anche in continuità con la felice esperienza del progetto Fucina Madre.

Negli ultimi giorni di Tourism Expo Japan la Basilicata è stata protagonista in diversi incontri seminariali dove la responsabile Enit Tokyo, ha presentato in lingua giapponese a tour operator e giornalisti, le bellezze della Basilicata.

“È stata una missione impegnativa – ha detto Nicoletti – ma sono certo che questi sforzi verranno ripagati con una crescente attenzione dei viaggiatori giapponesi nei confronti della Basilicata. Il nostro lavoro per promuovere la Basilicata nel mondo continua senza sosta.

Mentre è in dirittura di arrivo la missione in Giappone, altri colleghi di APT Basilicata sono volati in Argentina per promuovere la nostra regione alla Fit, la Fiera internazionale del turismo di Buenos Aires, sempre con Enit, un altro mercato di grande interesse e in forte espansione grazie anche alle nostre attività legate al turismo delle radici”.