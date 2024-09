La frana di Maratea avrà presto una soluzione. Il governo ha approvato un piano da 5,5 milioni di euro per realizzare un percorso alternativo e ripristinare la viabilità. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ha spiegato che questo è solo il primo passo: è prevista anche la costruzione di una galleria per un collegamento più stabile e duraturo. Un’ottima notizia per i cittadini e per il turismo della zona.”