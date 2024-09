Bozza dl, stretta su aerei ong che cercano migranti Più facile trattenimento dei richiedenti asilo

Una stretta sugli aerei delle ong impegnati nella ricerca di migranti nel Mediterraneo è contenuta in una bozza del decreto legge di riforma dei flussi all’esame oggi del cdm.

Si prevede che i velivoli avvertano “immediatamente e con priorità” gli enti competenti per l’area attenendosi alle loro indicazioni.

Multa fino a 10mila euro e fermo dell’area per chi viola le disposizioni.

Anche norme per rendere più agevole il trattenimento dei richiedenti asilo – in vista dell’imminente apertura dei centri in Albania – sono contenute nella bozza del decreto legge di riforma dei flussi.

È previsto che il richiedente può essere trattenuto “qualora non abbia consegnato il passaporto o altro documento in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria”.

