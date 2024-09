Dichiarazione vicepresidente Chiorazzo (Bcc) Ospedale Unico di Lagonegro: un passo avanti per la sanità del Sud Basilicata

“La Regione Basilicata non rinunci alla sfida di realizzare una struttura ospedaliera moderna, innovativa e adeguata alle esigenze di cura e di accessibilità delle comunità del lagonegrese e di quelle vicine della Campania e della Calabria.

È quanto ha dichiarato in una nota indirizzata alla stampa il Vice Presidente del Consiglio Regionale Angelo Chiorazzo, secondo il quale se da un lato la realizzazione del nuovo nosocomio rappresenta una grande opportunità per rafforzare e ampliare le prestazioni sanitarie e rispondere in maniera più adeguata ai bisogni di cura delle popolazioni dell’area sud della Basilicata, dall’altro è l’occasione irripetibile per aprirsi alle regioni limitrofe attraverso l’erogazione di servizi sanitari avanzati.

Auspico quindi, ha sottolineato il consigliere Chiorazzo, che il confronto avviato in questi ultimi giorni dai rappresentanti istituzionali regionali con le comunità locali contribuisca a reindirizzare verso obiettivi e scelte strategiche meglio traguardabili attraverso la realizzazione di una nuova e moderna struttura da localizzare in aree facilmente modulabili, meno congestionate rispetto a zone abitate, già connesse alle reti di comunicazioni viarie e quindi più facilmente raggiungibili.

Anche se le risorse finanziarie, ha concluso il consigliere Chiorazzo, già allocate nella programmazione regionale, oltre a quelle rinvenienti dal PNRR, dovessero risultare insufficienti per coprire tale fabbisogno, si potrebbero rimodulare i progetti previsti originariamente riducendo i costi di investimento e rendendo le soluzioni progettuali più aderenti alle attese di comunità che da anni attendono che si passi dalle parole ai fatti superando le condizioni di fatiscenza in cui versa l’ospedale di Lagonegro.