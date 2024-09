Terremoto in Basilicata, epicentro a San Costantino Albanese

Terremoto in Basilicata, in provincia di Potenza. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.3, avvenuto a 3 km Sud/Ovest da San Costantino Albanese . L’evento si è verificato alle 06:55 ed è stato localizzato ad una profondità di 294 km. Non si segnalano danni a persone o cose