VIABILITÀ, RIAPERTURA DEL VIADOTTO CAMARDÀ SULLA SICIGNANO-POTENZA

“Dal 26 settembre prossimo sarà riaperto al traffico il viadotto Camardà in direzione Potenza, sul Raccordo autostradale 5 ‘Sicignano-Potenza’, tra gli svincoli di Buccino e Vietri di Potenza.

L’intervento, per un importo di circa 5 milioni di euro, è consistito nella demolizione dei cosiddetti impalcati del viadotto, cioè le strutture di sostegno della sede stradale del ponte, e la loro ricostruzione con tecniche più moderne.

Così tornerà disponibile un tratto di circa 700 metri rimasto interdetto affinché l’Anas potesse effettuare i lavori”.

Così Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata.

“Attualmente il transito avviene attraverso la sola carreggiata in direzione Sicignano sulla quale è stato abilitata la viabilità in entrambi i sensi di marcia.

Nei prossimi giorni – spiega Pepe – sarà demolito il bypass provvisorio e sarà quindi ristabilita la percorrenza su entrambe le carreggiate. Con la riapertura avremo una maggiore fluidità del traffico”.

“Lo scorso 31 luglio – ha concluso l’assessore Regionale – abbiamo tenuto una riunione tecnico-programmatica con l’Anas presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata.

In quell’occasione abbiamo chiesto di accelerare sul cronoprogramma per l’ultimazione degli interventi in atto.

Dunque, come annunciato, diamo conto i lucani delle riaperture e continuiamo a monitorare lo stato di avanzamento dei cantieri aperti, per poi segnalarne il termine dei lavori”.