SABATO A LAGONEGRO LA PRESENTAZIONE DELLE RIPRESE DEL FILM “POVERI NOI”

Sabato 14 settembre alle ore 18:30 presso il Palazzo Corrado del Comune di Lagonegro si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’avvio delle riprese del film “Poveri noi”, alla presenza del regista, del cast principale, del produttore, oltre che delle istituzioni regionali e della Lucana Film Commission con la presidente Margherita Romaniello.

“La storia avrà come tema l’amicizia, ma soprattutto parlerà di gratitudine. Parleremo di due amici che dopo 30 anni si ritrovano e da lì per entrambi la vita inizierà a cambiare, e per riflesso anche l’esistenza delle loro famiglie. Il tutto in una chiave molto divertente ma che farà riflettere gli spettatori sul significato dei valori realmente importanti nella vita di tutti noi.”

L’incipit con cui Fabrizio Maria Cortese, regista cinematografico, comincia il suo prossimo lavoro, offre già alcuni preziosi indizi, ma è lo scenario a confermare una realtà sempre più ricercata e apprezzata, anche oltre oceano.

La Basilicata, terra di cinema, ospiterà le imminenti riprese di questo film e ambientate tra i comuni di Aliano, Abriola, Lagonegro, Potenza, Sant’Arcangelo, Viggiano e Villa D’Agri, con il sostegno della Lucana Film Commission, della Regione Basilicata e del PO Val d’Agri.

Le riprese si svolgeranno dal 16 settembre al 19 ottobre, raccontando una storia e il suo territorio che la ospita, una Basilicata colorata e articolata con i suoi paesaggi dalle mille sfaccettature.

Un cast davvero importante che annuncia una storia ricca di colpi di scena: Ricky Memphis, Paolo Ruffini, Maria Grazia Cucinotta e Ilaria Spada sono i principali protagonisti che daranno vita ad un crescendo di situazioni davvero imprevedibili, che hanno l’obiettivo di divertire a al tempo stesso di far riflettere.

Nella compagine produttiva, rappresentata da due prestigiosi nomi della produzione nazionale ed internazionale la Orange Pictures e con la presenza di Rai Cinema che sin da subito ha creduto in questo progetto.