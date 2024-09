Musk sfida YouTube, lancia X Tv per il live streaming

Elon Musk lancia la sfida a YouTube.

Debutta negli Stati Uniti la versione beta, di prova, di X Tv, un’app per il live streaming. Consente la riproduzione su grande schermo dei video in differita e in diretta, come i lanci dei razzi Falcon 9, Falcon Heavy e Starship.

E’ un nuovo passo, dopo le videochiamate in stile Zoom, nella direzione della super app costruita attorno alla piattaforma rinominata X.

La X Tv è stata ufficializzata nelle scorse ore dal profilo di Musk, per ora è disponibile su Google Play, l’app store di Amazon e di Lg ma non per le piattaforme Apple.

Gli utenti potranno sfogliare i video caricati su X, nonché accedere ai video in live streaming sulla piattaforma. Per utilizzare l’app Tv devono però accedere al proprio account sul social media.

All’inizio di quest’anno, il ceo di X Linda Yaccarino, aveva affermato che la piattaforma stava diventando “video first”.

Mentre l’obiettivo di Elon Musk da quando ha comprato l’ex Twitter è di trasformarla in un’app per tutto, da un servizio di social media ad un’app bancaria.

