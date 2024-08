Uova a rischio salmonella, 28 richiami per diversi marchi

Ventotto richiami di uova fresche da allevamento a terra e vendute con diversi marchi, sono stati effettuati, a scopo cautelativo, per il rischio di contaminazione microbiologica, in particolare da salmonella.

Lo riporta il sito web del ministero della Salute nell’apposita sezione ‘Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori’.

Tra i marchi coinvolti vi sono Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo.

Sul sito del ministero della Salute sono riportati i numeri dei lotti interessati dai richiami da parte del produttore, ovvero Cascina Italia Spa (stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo).

La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e non buttarlo ma di “restituire le uova al punto vendita in cui sono state acquistate”.

ANSA