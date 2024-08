Salvini, i vescovi sparano a zero sull’Autonomia “Non sono d’accordo, porta efficienza, modernità e meno sprechi”

“I vescovi italiani (tutti?) sparano a zero contro l’Autonomia, approvata in Parlamento e riconosciuta in Costituzione.

Con tutto il rispetto, non sono assolutamente d’accordo: l’Autonomia porterà efficienza, modernità, più servizi ai cittadini e meno sprechi.

Voi che ne pensate degli attacchi dei vescovi?”. Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando l’intervista a Repubblica del vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, il vescovo di Cassano allo Ionio, Francesco Savino, secondo cui con la riforma dell’autonomia differenziata “non solo avremo tante Italie quante le Regioni, ma si rischia pure un Far West tra quelle povere”.

