Miss Italia, Deborah Capece è Miss Basilicata

Miss Basilicata 2024 è Deborah Capece, 18enne di Tito, studentessa del liceo linguistico.

È stata eletta giovedì 22 agosto in Piazza Plebiscito a Corleto Perticara, accogliente centro della Val d’Agri immerso nel verde e caratterizzato da numerose sorgenti.

Ad incoronarla Francesca Bergesio, la bellissima Miss Italia in carica e madrina della serata, assieme al sindaco Mario Montano.

Sono state nominate anche: Irene Mattia, 20enne di Potenza, studentessa di Scienze dell’educazione e della formazione, con il titolo di Miss Framesi; Clara Giuzio, 20enne di Potenza, studentessa di Enogastronomia e turismo, con il titolo di Miss Social per il reel realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Miss Italia racconta l’Italia”.

Katia Buchicchio, 17enne di Anzi, studentessa del liceo scientifico, è stata premiata come Miss Mascotte e potrà quindi partecipare di diritto alle finali regionali del prossimo tour.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Corleto Perticara.

A condurre è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud.

Ospiti la possente voce del tenore Luigi Cutrone e la musica del dj e speaker corletese Carlo Motta. L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Paradiso Maria di Calvello, You Can Parrucchieri di Potenza e Opera Parrucchieri di Grassano per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Maria Ierardi vicepresidente nazionale e presidente regionale ENDAS Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale APS ETS, Protezione Civile Endas di Corleto Perticara, Farmacia dott.ssa Maria Fiore, Giovanni Salvatore Motta consulenza finanziaria-previdenziale-assicurativa, Ramunno energia che muove il mondo, Ferramenta F.lli Alfonso e Giuseppe Ambrosio.