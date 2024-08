Nova Siri: tromba d’aria nel pomeriggio, ma senza danni

Un pomeriggio di ordinaria routine a Nova Siri si è trasformato in un’esperienza indimenticabile per i suoi abitanti. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla città e sulla spiaggia seminando paura e apprensione. Fortunatamente, l’evento meteorologico, pur spettacolare e imponente, non ha causato danni a persone , in spiaggia sono volate sedie e ombrelloni di alcuni lido , lasciando solo un profondo sollievo e un’amara consapevolezza della potenza della natura.