Post neo assessora Bari contro il Papa,è bufera ‘si dimetta’

La nuova giunta del Comune di Bari è stata nominata ieri ed è già esplosa la polemica politica sulla neo assessora al Clima e alla Transizione ecologica, in quota Alleanza Verdi Sinistra, Carlotta Nonnis Marzano, per alcuni suoi post sui social, in particolare uno in cui critica Papa Francesco.

“Leggiamo, con enorme preoccupazione e vivo sdegno – afferma Forza Italia Bari – che il sindaco Leccese ha ritenuto di chiamare in giunta Carlotta Nonnis Marzano, soggetto che, non più tardi di qualche mese fa, ebbe ad insultare come ‘anziano molesto’, dedito a illecite ‘attenzioni ai bambini’, addirittura Papa Francesco, aggiungendo, ove non bastasse, in altri commenti, che i partecipanti al G7 sono ‘inutili parassiti’.

Così messe le cose, non possiamo che chiedere al sindaco l’immediata rimozione di un elemento negativo”.

Il deputato pugliese della Lega, Rossano Sasso, evidenzia che l’assessora Marzano “nei mesi precedenti si è resa protagonista di numerose uscite pubbliche in cui, nell’ordine, ha incitato alla violenza, ha insultato Papa Francesco e alcuni avversari politici, tra cui, ovviamente, al primo posto Matteo Salvini”.

“Dobbiamo pensare che, come ricompensa per tutto questo, il sindaco del Pd l’abbia premiata con una poltrona da assessore? È questa la nuova linea del Pd di Elly Schlein a Bari?”, chiede Sasso.

“È questa – prosegue – la caratura del campo largo, visto che la Nonnis Marzano è del partito di Fratoianni e Bonelli?”.

Poco prima delle note dell’opposizione, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi Sinistra hanno augurato “buon lavoro a Carlotta Nonnis Marzano” assicurandole “il massimo sostegno perché il suo impegno è anche il nostro”.

ANSA