Insulti a Boldi per gli auguri a Meloni, la premier lo difende

All’inizio era un “Buon Ferragosto a tutti!” e “siate felici con le vostre famiglie e le persone che amate”.

Firmato, una Giorgia Meloni in piscina, appena riconoscibile: quasi immersa in acqua e con la figlia Ginevra tirata su di scatto, per gioco. Palme sullo sfondo ed entrambe super sorridenti.

Ma la foto-cartolina spedita via social dalla masseria pugliese dove la premier è tornata per le sue vacanze blindatissime, si incrocia con un post prodigo di complimenti che le rivolge Massimo Boldi. “Sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio”, si lancia l’attore. E improvvisamente è scontro.

Boldi viene bersagliato di critiche, insulti e offese. Il post sparisce. Ma non sfugge alla presidente del Consiglio che il giorno dopo torna sui social, difende il comico e attacca gli haters.

“È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione – denuncia – persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite”. Quindi manda un abbraccio allo ‘storico’ Cipollino.

Dalla pace agostana alla guerra del web, in meno di 24 ore.

Potere del mondo virtuale che da vetrina di selfie auguri e relax, può trasformarsi in arena per accuse e offese gratuite.Alla faccia del silenzio e della controra sfiancante del sud, o della chiusura dei palazzi della politica nella Capitale.

Chiusa da giorni insieme alla famiglia nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica, nella Valle d’Itria, Meloni sta seguendo da lì la politica estera e interna.

Compatibilmente alla connessione Internet, non sempre affidabile nelle campagne del Brindisino. Da qui i tecnici informatici che si sono visti entrare nel resort. La premier però rompe il silenzio il 15 agosto e riappare con un post. Tra le migliaia di commenti c’è pure Boldi.

E spicca per autore ed enfasi: “Buon Ferragosto ben amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio – è l’elogio della star dei cinepanettoni – Ed io non posso far altro che ringraziarti”.

Ma l’ira del web si avventa su di lui per le parole mielate. C’è chi l’accusa di cercarsi un posto in Rai, chi sentenzia che fa più ridere con i suoi post che con i suoi film e chi lo invita a tacere. Lui cancella tutto, ma il testo – per il potere spietato degli screenshot – resta e si propaga veloce sul web.

Dalla parte di Boldi si schiera la ministra del Turismo, Daniela Santanché, che sintetizza così la ‘colpa’ del comico: “Vietato elogiare la Meloni”, perché “se qualcuno elogia pubblicamente il premier, lo può fare solo a suo rischio e pericolo”.

Va all’attacco pure Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista: “Perché se un attore famoso fa un endorsement a un esponente della sinistra al caviale nessuno si indigna – è il suo ragionamento – anzi appare chic e impegnato?

Perché, al contrario, se un mito del cinema italiano come Massimo Boldi fa un apprezzamento a Giorgia Meloni arrivano subito i leoni da tastiera a offendere e deridere?”.

Polemiche a parte, la masseria resta off limits. A Ceglie oggi si festeggia san Rocco, occasione magari per ‘stanare’ l’illustre ospite. Nel pomeriggio ci hanno provato due ragazzi a cavallo che hanno bussato al resort.

Disponibili, se la premier volesse, a far fare un giro a lei e alla figlia sul loro calesse, tra le campagne di Ceglie.

ANSA