Mariah Carey incanta nell’esclusivo gala in Costa Smeralda

Sotto un cielo stellato, nell’esclusiva cornice dell’Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda – storicamente considerato uno degli alberghi più belli al mondo – Mariah Carey ha deliziato il pubblico composto da 500 facoltosi turisti nell’appuntamento più atteso dell’estate smeraldina: la Notte di Gala “Something Dazzling”.

Oltre un’ora di concerto in cui la popstar americana ha incantato la platea a bordo piscina con tutti i suoi brani più conosciuti.

È salita sul palco sulle note di Vision of Love.

Una scaletta composta da 19 brani: da “Emotion” a “Can’t Let Go”, passando per “My All” e “Touch My Body”. Mariah Carey ha ripercorso la sua carriera di grande artista, regalando al selezionato pubblico un concerto indimenticabile.

E alla fine tutti sotto il palco a ballare sulle note di Fly like a bird.

Le scenografie mozzafiato, gli effetti speciali e le performance artistiche dal tramonto e fino a notte fonda hanno fatto il resto: il Cala di Volpe si è trasformato in uno show a 360 gradi.

La magia creata dai giochi di luce e la poesia dei getti d’acqua nella piscina hanno reso lo scenario un luogo da sogno, trasformando l’ambiente in un mondo scintillante ed affascinante, in cui ad accogliere gli ospiti all’ingresso c’erano delle fate dei boschi che hanno regalato piccoli mazzi di erbe profumate della macchia mediterranea.

Emblema di questo dinner show è stata la volpe, simbolo della serata e logo storico dell’Hotel Cala Di Volpe, gestito da Mariott International e di proprietà di Smeralda Holding. A firmare la cena di gala, l’executive chef dell’Area Costa Smeralda, Maurizio Locatelli e l’executive chef dell’Hotel Cala di Volpe, Michele Bacciu.

La Notte di Gala, come da tradizione, si è conclusa con lo show di luce dei fuochi d’artificio sul golfo.

ANSA