Un giovane di 29 anni, originario di Gravina in Puglia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla SP3, tra Matera e Metaponto. Lo scontro con un camion, nei pressi dello svincolo per Pomarico, non gli ha lasciato scampo. Il conducente del mezzo pesante è illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario.”