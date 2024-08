SEMPLIFICAZIONE EROGAZIONE DISPOSITIVI ASSORBENZA A CARICO DEL SSN

La Giunta della Regione Basilicata ha deliberato una misura di semplificazione per la fornitura di dispositivi di assorbenza intima, a carico del Servizio sanitario nazionale, per pazienti con incontinenza stabilizzata o permanente. In via sperimentale, per la durata di 12 mesi, la prescrizione potrà essere redatta anche dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta. In precedenza poteva essere disposta solo dai medici specialisti dipendenti o convenzionati con il SSN.

La semplificazione è stata elaborata sulla base dell’articolo 11, comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017, secondo cui “Le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto, sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale.

È fatta salva la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di individuare le modalità con le quali la prescrizione è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai medici dei servizi territoriali”.

Sul BUR speciale 38/bis del 7 agosto 2024 è disponile, oltre alla delibera di Giunta, anche il modello di prescrizione da compilare a carico del medico curante.