Vance, ‘schiaccerò Tim Walz e vinceremo le elezioni’

“Schiaccerò Tim Walz e io e Trump vinceremo le elezioni”.

Lo ha detto il candidato repubblicano alla vice presidenza, JD Vance, in un email ai suoi sostenitori utilizzando l’espressione gergale: “I’ll wipe the floor with Tim Walz”, letteralmente “lo userò come uno straccio per i pavimenti”.

In un’intervista alla Cnn, il senatore dell’Ohio si è detto pronto al dibattito tv con il suo rivale democratico.

ANSA