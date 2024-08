A Guardia la 12esima edizione della Notte della Tarantella Lucana

L’evento della cultura etnica musicale (e non ) la Notte della Tarantella Lucana, giunto alla dodicesima Edizione, sotto la direzione artistica del maestro Graziano Accinni, è in programma martedì 6 agosto a Guardia Perticara. Nel Borgo tra i più belli d’Italia allo spettacolo ci saranno i gruppi lucani che più si stanno prodigando per la divulgazione e la ricerca della Musica Lucana, gruppi che ormai da anni si esibiscono nelle piazze di tutta la Regione e partecipano anche a manifestazioni di spettacolo nazionali e internazionali.

Gli Amarimai insieme agli Accipiter esordirono proprio sul palco di questa decennale rassegna che ha visto ormai tantissimi ospiti passare da Guardia Perticara. Alcuni di loro non sono più tra noi, come l’ultima ” La Signora della Musica Popolare Italiana” Giovanna Marini, o il Genio di Antonio Infantino e il Cantore di Potenza Pietro Basentini, tutti “Premio Enotria” per la ricerca e la divulgazione dei repertori etnici regionali e italiani.

Nell’evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Guardia con il sindaco Pasquale Montano, coadiuvato dalla fondatrice di questa rassegna la Dott.ssa Maria Montani e il Direttore Artistico Graziano Accinni, sarà insignito del prestigioso “Premio Enotria 2024” il Cantautore etnico Pietro Cirillo di Tricarico. E’ l’artista che con le sue ricerche e i suoi lavori porta avanti la tradizione popolare contaminata con altri stili ormai da tantissimi anni, ha iniziato la sua carriera proprio come collaboratore e percussionista di Antonio Infantino e ha all’attivo numerosi album alcuni editi dalla famosa CNI (Compagnia Nuove Indie) di Paolo Dossena tra l’altro anche Lui Premio Enotria 2015.

“In questa nuova edizione – sottolinea il direttore Accinni – abbiamo voluto dare una spinta in più alla Nostra Cultura Etnica scegliendo tre realtà tra le tante nate proprio da questa rassegna che ha visto sul suo palcoscenico personaggi che vanno dalla già citata Giovanna Marini a Beppe Barra da Enzo Avitabile al percussionista Alfio Antico passando dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Pietro Basentini, Antonio Infantino e Ambrogio Sparagna, Agostino Gerardi e Antonio Nicola Bruno per poi continuare con Mimmo Maglionico e Pietrarsa fino ad arrivare al cantante e attore Giovanni Mauriello fondatore, insieme al grande Maestro Roberto De Simone, della Nuova Compagnia di Canto Popolare che ha fatto conoscere al grande pubblico artisti quali: Eugenio Bennato Carlo D’Angiò, Teresa De Sio , Maurizio Trampetti, Fausta Vetere e tantissimi altri. La musica popolare – aggiunge – da alcune stagioni è la “regina” degli eventi estivi coinvolgendo i grandi nomi del rock e del pop mondiale. Ma non è stata “raccontata” tutta, se la più fortunata è stata la taranta, sono tante altre le danze, accompagnate da suoni e ritmi dei nostri antenati, che vanno ancora riscoperte”.

Il Borgo di Guardia Perticara nella Valle del Sauro è di nuovo pronto per la dodicesima edizione della “Notte della Tarantella Lucana” che si terrà martedì 6 Agosto sempre in piazza Vittorio Veneto presentata da Grazia Ragone con la Produzione Esecutiva di Mario Bellitti e il Service Valsound dei F.lli Pisano.

L’evento intende valorizzare le Tradizioni della regione più interna in uno dei borghi più belli d’Italia “Guardia Perticara” dove la natura e le pietre delle case si infuocano al suono della Tarantella e in una notte con il susseguirsi dei gruppi etnici che raccontano il loro territorio porteranno un intero paese a festeggiare con allegria e spensieratezza nel posto dove gli Enotri edificarono uno dei loro più grandi e lussureggianti insediamenti civili e militari.