Meloni a Xi, Cina fondamentale per stabilità e pace Instabilità crescente, dobbiamo ragionare insieme

“C’è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche facendolo a partire dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire stabilità,pace, un interscambio libero”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente cinese Xi Jinping nel corso dell’incontro a Pechino.

ANSA