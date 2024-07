Zes Unica, Pittella: Fitto rintracci copertura per investimenti

“Rivolgo l’invito al ministro Fitto a rintracciare ulteriori risorse per coprire la quota di credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica per il Sud, inizialmente prevista a circa il 60% ed ora drasticamente ridotta a circa il 10%, come comunicato dalla Agenzia delle Entrate.

Quello che doveva essere un vantaggio per le imprese meridionali è diventata una doccia fredda e, nei casi in cui gli investimenti siano già stati in buona parte effettuati, un vero e proprio boomerang di cui il nostro tessuto imprenditoriale non sentiva il bisogno.

In attesa che vengano rintracciati risorse a copertura della forbice prodotta, chiedo al Ministro di prorogare di un tempo congruo la data del 15 novembre, entro la quale le imprese avrebbero dovuto compiere gli investimenti.

Sono certo che il Ministro comprenderà che c’è bisogno di certezze e che questa è una occasione che il Sud non può sprecare”.

Lo dichiara Marcello Pittella, responsabile per il Mezzogiorno di Azione e Presidente del Consiglio regionale della Basilicata.