“Grazie al governo Meloni, il decreto sulle liste d’attesa è legge. Il nostro impegno è dare attuazione a questo provvedimento per contrastare il triste fenomeno delle liste di attesa che da anni penalizza i cittadini, costringendoli a rinunciare alle cure necessarie e a sostenere costi aggiuntivi per sé e per le proprie famiglie”.

E’ quanto fa sapere l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.