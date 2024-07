Agricoltura, crisi idrica, intervento sindaco di Pisticci sull’incontro in Regione

“Siamo soddisfatti, ma vigileremo”, così il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, a margine dell’incontro sulla crisi idrica in agricoltura nel Metapontino, tenutosi stamattina all’assessorato regionale delle Infrastrutture, a Potenza, su proposta del Movimento spontaneo Agricoltori del Metapontino – Basso Sinni, cui hanno aderito gli otto Comuni della fascia jonica.

“L’incontro è stato utile a far emergere con chiarezza le serissime problematiche legate all’approvvigionamento idrico nella zona metapontina, che mettono a rischio le colture, alcune pregiate, e quindi la nostra economia”, ha detto Albano, “siamo soddisfatti della tempestiva risposta dell’assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ma monitoreremo la situazione”.

Pepe si è impegnato a interloquire al più presto con la Puglia per ridefinire la strategia di distribuzione delle quote acqua nell’immediato e, in seguito, ad avviare una trattativa più ampia. I sindaci e gli imprenditori presenti hanno sottolineato la necessità di intervenire sulle infrastrutture.

“E’ una questione annosa, non più rinviabile: le infrastrutture sono fatiscenti ed è proprio questo che causa problemi di approvvigionamento. Probabilmente, dovremo fare i conti con la siccità sempre più spesso e per affrontarla servono infrastrutture moderne e ben funzionanti”, ha concluso Albano.