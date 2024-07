VIGILI DEL FUOCO, BARDI: PIANIFICARE PER MITIGARE RISCHIO INCENDI

“Ringrazio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che oggi, a nome del Governo ha visitato il Comando dei Vigli del Fuoco di Matera per segnalare la vicinanza e il cordoglio della comunità nazionale alle famiglie di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, morti nel compimento del proprio servizio.

In questo triste momento, mentre la Basilicata tutta partecipa al dolore della grande famiglia dei vigili del fuoco, il governo regionale ribadisce il proprio impegno, in un rapporto di piena collaborazione con il governo nazionale e con le altre istituzioni del territorio, per supportare al meglio le attività di pianificazione che possono contribuire a mitigare il rischio determinato dagli incendi e da altre calamità naturali.

Eventi che vedono da sempre il corpo dei Vigili del Fuoco in prima linea al servizio dei cittadini. Ne abbiamo parlato anche con i protagonisti, con i vigili del fuoco e con i sindacati, e a breve prenderemo delle iniziative perché questi eventi devono indurre le istituzioni a prendere i provvedimenti necessari.

Prendiamo spunto da questo tragico evento per dire che bisogna fare di più e meglio per difendere il nostro territorio e creare condizioni più agevoli per il prezioso lavoro dei vigili del fuoco”.

È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi al termine dell’incontro che si è svolto nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il presidente della Regione e il ministro dell’Interno hanno poi incontrato le famiglie dei due vigili del fuoco morti a Nova Siri, per esprimere loro i sentimenti di vicinanza e di cordoglio delle istituzioni.