Siccità: diga Senise sarà in grado di invasare altri 200 milioni in più di acqua

Il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, annuncia che la diga di Montecotugno a Senise, Basilicata, invasera 200 milioni di metri cubi in più entro 18 mesi grazie a lavori di manutenzione. La cabina di regia del Governo Meloni mira a risolvere la crisi idrica nel Sud, specialmente in Basilicata. Mattia chiede al Commissario di coordinare i lavori per facilitare l’accesso all’acqua, soprattutto per l’irrigazione agricola.