BANDO CER. APPROVATO STANZIAMENTO INIZIALE 1,3 MILIONI PER COMUNI

A pochi giorni dal proprio insediamento, l’assessore all’Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, è già al lavoro sui temi più importanti che riguardano il proprio dipartimento, tra incontri quotidiani con dirigenti, rappresentanti istituzionali e di enti pubblici oltre che all’espletamento di documentazioni programmatiche.

Tra queste è stato approvato l’elenco dei comuni beneficiari della concessione del contributo per la promozione e per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) con Determinazione dirigenziale numero 899 del 2024.

Nel merito, la Regione Basilicata ha programmato uno stanziamento iniziale per un importo pari a 1 milione e 300mila euro a favore delle amministrazioni comunali quali soggetti promotori, sostenendo la fase della loro costituzione con particolare riguardo alla predisposizione degli studi di fattibilità e di tutta la documentazione necessaria per la loro costituzione.

Il contributo ammissibile per ogni singolo Comune può arrivare a un massimo di massimo di 9 mila euro.

A seguito di verifica di ammissibilità delle domande, sono state ammesse a contributo tutte e 93 le istanze protocollate, 62 per la provincia di Potenza e 31 per la provincia di Matera, con la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari determinato secondo l’ordine cronologico di presentazione.

“La misura è coerente con gli indirizzi di politica energetica formulata nella programmazione unitaria 2021 – 2027, nel Piano energetico ambientale regionale in fase di revisione nonché con quelle enunciate dal PNIEC, Piano Nazionale per l’Energia e il Clima”, spiega l’assessore Laura Mongiello che aggiunge: “Attraverso le CER la Regione intende favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo mediante un modello basato sulla condivisione ed incentrato su un sistema di scambio locale, favorendo la gestione congiunta, la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale da fonte fossile e, più in generale, lo sviluppo sostenibile”.

“E’ in generale una sfida ambiziosa che accolgo con determinazione, anche alla luce di quanto già avviato nella scorsa legislatura.

La Regione Basilicata si conferma promotrice del processo di decarbonizzazione anche attraverso la promozione delle Comunità energetiche rinnovabili, incentivando misure di transizione energetica territoriale, basate su fonti rinnovabili e sistemi energetici ad emissioni di carbonio zero.

Un sistema che vede i comuni protagonisti in una unione di intenti e lavoro con la Regione Basilicata”, conclude l’assessore Mongiello.

