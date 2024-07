Palazzo Italia Bucarest-Provincia Potenza: si rafforza la cooperazione culturale ed economica

Palazzo Italia Bucarest è stato scelto quale “esempio” di buone pratiche ed esperienze di comunità e cittadinanza attiva in occasione dell’evento promosso dalla Provincia di Potenza dedicato alle Reti Ecologiche e agli Itinerari Culturali come volano di sviluppo e resilienza delle comunità.

A parlare dell’esperienza dell’incubatore di imprese attivo a Bucarest da oltre trent’anni il fondatore e presidente Giovanni Baldantoni.

Una delegazione Rumena con Palazzo Italia, presente al convegno, ha ribadito il sostegno a progetti sociali e culturali unitamente alla difesa all’ambiente che vengono svolti già da anni, in autonomia o in cooperazione con istituzioni, associazioni, scuole della Romania. “Collaboriamo alla valorizzazione e alla condivisione di elementi indispensabili per obiettivi di crescita”: ha detto Baldantoni, ricordando il protocollo tra Provincia di Potenza e Palazzo Italia e la recente missione di una delegazione della Provincia (guidata dall’ing. Alessandro Attolico) che si è svolta a Bucarest dedicata alle attività promozionali, agli scambi commerciali nel settore agroalimentare, agli scambi culturali dalla Basilicata alla Romania e viceversa.

In tutta la Romania sono circa 700 i lucani residenti mentre la comunità romena è la più numerosa tra quelle estere residenti in Basilicata (7.200, pari al 29,8% del totale).

Baldantoni ha sottolineato i compiti e le funzioni del “Desk Provincia di Potenza per la promozione culturale, turistica, economica in Romania e nei Balcani”.

L’istituzione è avvenuta con decreto, il presidente della Provincia Christian Giordano aderendo al Protocollo d’intesa con Palazzo Italia. Nel protocollo si sottolinea che l’organismo è un incubatore d’imprese qualificato che si occupa della promozione del “Made in Italy”, ossia delle eccellenze italiane a tutti i livelli, che offre ed assiste professionalmente ed eroga servizi ad Enti , a persone ed aziende che intendono sviluppare la propria presenza in Romania e nei Balcani favorendo l’internazionalizzazione dell’immagine degli Enti stessi e che anche altri comuni del territorio provinciale hanno aderito all’iniziativa. Il convegno nella Sala del Consiglio Provinciale è stato pertanto utile a rafforzare le relazioni tra Palazzo Italia e Provincia.

Prima iniziativa concreta di cooperazione è stata la presentazione del Progetto “Historic Cafès Route” da parte di Arnold Klingeis, Presidente dell’HCR, che è stato prima ricevuto dall’ing. Attolico della Provincia di Potenza, ed ha partecipato all’evento con la manager Karin Hann. In programma incontri con titolari e rappresentanti di caffè, ristoranti e alberghi storici di Potenza e Provincia.

Gli eventi prevederanno presentazioni e approfondimenti sui vantaggi offerti dalla Strada dei Caffè Storici e sui passaggi necessari affinché i locali di Potenza possano essere ammessi a questa prestigiosa rete. Questi eventi segnano il debutto internazionale del nuovo mandato del Presidente dell’HCR, rafforzando i legami culturali e turistici tra Romania e Italia. La Romania è il 14esimo paese che partecipa alla “Strada dei caffè storici” e ha caffè storici

I Caffè Storici, con i loro arredi immutati e preservati con cura, sono cattedrali laiche. Punti di incontro e socializzazione di immenso valore: da sempre trovarsi “per un caffè“, non è un gesto fine a sé stesso, ma una pausa di benessere che può diventare riflessione, osservazione e sovente discussione.

I Caffè, con i loro arredi curati e originali, sono testimoni silenziosi e immutati della storia e della cultura di un Paese e attirano turisti, appassionati e curiosi da tutto il mondo.