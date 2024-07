Il voto nel Regno Unito: trionfo storico del Labour, inizia l’era Starmer

“Congratulazioni Keir Starmer per la tua vittoria elettorale – ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il voto nel Regno Unito -. Sono ansiosa di lavorare con voi in un partenariato costruttivo per affrontare le sfide comuni e rafforzare la sicurezza europea”.

“Il Regno Unito è un grande Paese alleato dell’Italia e fa parte del G7”, ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in diretta su Canale 5, affermando: “Noi vogliamo continuare a lavorare bene con la Gran Bretagna, è un nostro interlocutore, è un paese che ha ottime relazioni con gli Stati Uniti e credo che il vincitore di queste elezioni sia una sorta di Tony Blair degli anni 2024/25: vince un moderato, perché quando c’era Corbyn che era l’ala estrema sinistra dei laburisti, i laburisti sono stati travolti dai conservatori”.

“I cittadini voglio serietà, stabilità non vogliono scandali, non vogliono liti interne nei partiti. Ma questo ovunque”. “Vince chi è più rassicurante, vince chi più tranquillo, vince chi è determinato ma non spaventa il proprio elettorato. Non spaventa l’opinione pubblica E credo che questa sia stata la ricetta dei laburisti che hanno vinto questa tornata elettorale come era previsto”.

Keir Starmer esulta: ‘Ce l’abbiamo fatta!’