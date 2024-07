Venezia apre con Tim Burton, tante star in arrivo In prima mondiale Beetlejuice Beetlejuice 2, voci da Lady Gaga a Pitt-Clooney

Una Venezia all star si profila all’orizzonte.

La selezione dell’81/a edizione della Mostra del cinema (28 agosto – 7 settembre) sarà resa nota il 23 luglio e arrivano i primi annunci ufficiali, oggi l’apertura fuori concorso in prima mondiale dell’ultimo film di Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice 2, mentre si raccolgono le indiscrezioni.

Intanto la notizia di oggi su Burton certifica, e del resto il fenomeno inarrestabile Inside Out 2 ne è brillante esempio, che i sequel di saghe cinematografiche hanno dignità e dunque possono aprire anche un festival glorioso.

Dopo l’apertura del festival dovrebbe arrivare al Lido anche un altro 2 che poi sarà in sala il 3 ottobre, ossia Joker: Folie à Deux, sequel del film di Todd Phillips che vinse il Leone d’Oro nel 2019 con Joaquin Phoenix ancora protagonista e Lady Gaga new entry che al red carpet del Palazzo del cinema regalerebbe una serata da incorniciare.

Altro titolo ‘sicuro’ è la Maria di Pablo Larrain, habitué della Mostra del cinema, questa volta con il film su Maria Callas interpretato da Angelina Jolie in un biopic che vede anche bei nomi italiani come Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Alba Rohrwacher.

Si da per più che certo Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino (che lo scorso anno per il veto durante lo sciopero ad Hollywood non poté presentare Challengers), adattamento del romanzo di William Burroughs e con un Daniel Craig alla “prova della vita” e con, già si narra, scene di sesso ad alta probabilità di scandalo.

Se, come sembra, dovessero arrivare anche Brad Pitt e George Clooney, coppia in commedia per Wolfs di Jon Watts nei panni di due faccendieri solitari costretti a lavorare insieme per coprire un crimine di alto profilo, e Jude Law per il thriller di Ron Howard Eden con anche Ana de Armas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby e Daniel Brühl sarà una Venezia di grande clamore.

Gerard Butler e Al Pacino sono in un altro film di cui si parla per Venezia, House of Dante del pittore-regista Julian Schnabel (Prima che sia notte, Lo scafandro e la farfalla).

Pacino è anche collezionista d’arte internazionale di Modì, il biopic con cui Johnny Depp potrebbe tornare a Venezia come regista del film biografico su Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio) compiendo il cerchio di riabilitazione dopo le vicissitudini del processo con l’ex moglie Amber Heard.

Per l’Italia si attende con probabilità la premiere dell’attesa serie Sky da Andrea Scurati, M. Il figlio del secolo con Luca Marinelli nel ruolo di Mussolini e la regia di Joe Wright e Elio Germano in Berlinguer per La grande ambizione di Andrea Segre, racconto biografico del politico comunista, dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell’Unità di Genova del 1978. Germano che è anche con Toni Servillo protagonista di Iddu sul boss Matteo Messina Denaro diretto dai siciliani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Presidente del concorso l’attrice Isabelle Huppert, Leone d’oro alla carriera Sigourney Weaver, la Mostra del cinema di Venezia 2024, mentre rimbalzano questi rumors, distilla le notizie ufficiali come il Beetlejuice Beetlejuice 2 di Tim Burton, “felice conferma dello straordinario talento visionario e della maestria realizzativa di uno dei più affascinanti autori del suo tempo” ha detto il direttore Alberto Barbera su un’opera “che è una sorprendente altalena di immaginazione creativa e trascinante ritmo allucinatorio”.

Il film, in uscita il 4 settembre con Warner, seguito del suo classico horror-commedia, riporta tre generazioni della famiglia Deetz a Winter River.

La vita di Lydia (Winona Ryder), ancora perseguitata da Beetlejuice (Michael Keaton), rischia di essere nuovamente sconvolta quando la figlia Astrid (Jenna Ortega), scopre il modellino della città chiuso in soffitta e accidentalmente si apre il portale verso l’Aldilà. Nel cast del film anche Monica Bellucci.

