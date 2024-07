Trump avvia la procedura per ribaltare la condanna nel caso Stormy Daniels

Donald Trump si sta muovendo per ribaltare la condanna nel caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, sulla base della sentenza della Corte suprema americana sull’immunità.

Lo riferisce il New York Times, precisando che il tycoon ha dato mandato ai suoi avvocati poche ore dopo la decisione del massimo tribunale Usa.

In una lettera al giudice che supervisiona il caso, Juan Merchan, gli avvocati dell’ex presidente hanno chiesto l’autorizzazione per presentare una mozione per annullare il verdetto, a dieci giorni dalla sentenza di condanna prevista l’11 luglio.

Anche alla luce della decisione della Corte suprema, il tentativo di Trump è ambizioso dal momento che è stato condannato per azioni che ha compiuto da candidato e non da presidente.

Tuttavia, i suoi avvocati probabilmente sosterranno che la procura ha istruito il caso in parte su prove risalenti al suo periodo alla Casa Bianca.

ANSA