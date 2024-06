Emergenza idrica in Basilicata, Lettieri (PD): I lucani non possono più aspettare

“L’emergenza idrica che in questi giorni sta affliggendo l’intera Basilicata va affrontata immediatamente. Serve un piano straordinario da redigere in collaborazione con Acquedotto lucano che aiuti cittadini, Comuni ed imprese agricole ad affrontare le emergenze.

Bisogna verificare al più presto lo stato del piano industriale di Aql relativo agli investimenti per l’abbattimento della spesa energetica e per il rinnovamento delle infrastrutture idriche di concerto con Acqua del sud Spa.

Il presidente Bardi, che esulta per l’inserimento del recupero della diga del Rendina tra i progetti finanziati con il Piano nazionale di Interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pniissi), capisca che il problema va affrontato oggi e non quando questa importante infrastruttura sarà ultimata e quindi capace di contribuire a risolvere l’emergenza idrica che in queste ore sta affliggendo la nostra Regione. Pensi pittosto a non rallentare ulteriormente – per motivi politici – la formazione della nuova Giunta.

I lucani non possono più aspettare: serve un governo regionale al più presto che si faccia carico di guidare i processi”.

È quanto afferma in una nota il Segretario del PD Basilicata, Giovanni Lettieri.