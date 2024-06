RITI, MITI, MAGIE E LE VIE DEI PASTORI SUI MONTI DELLA LAGA

I riti della tradizione contadina e pastorale più antichi della storia, protagonisti assoluti in questo doppio appuntamento di inizio estate della terza edizione del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”.

La nota Rassegna itinerante patrocinata dal Ministero della Cultura, promossa da diciotto Comuni del cratere 2016, insieme a “FederTrek Escursionismo e Ambiente Aps”, sale infatti sui boscosi crinali orientali della Laga teramana, per proporre al calar della sera di sabato 29 giugno , un suggestivo e coinvolgente spettacolo teatrale all’interno del borgo semi-abbandonato di CASAGRECA di Cortino, per rievocare un tempo non lontano durante il quale dominavano le streghe, vittime innocenti di persecuzioni.

Dopo un’accoglienza tra incantesimi ed erbe benefiche, riti e superstizioni, l’arrivo della notte farà da preludio ai suoni, ai canti della tradizione orale e ai balli intorno ai falò, per penetrare in maniera incisiva dentro i misteri della storia attraverso la voce di donne e uomini speciali.

Per agevolare la partecipazione è stato istituito un apposito Servizio gratuito di Bus Navetta con partenza ogni trenta minuti, a partire dalle 18.45, dalla località Prati Pantanelle – bivio Casagreca, della Strada provinciale 47/a.

I sentieri dei pastori dell’Alta Valle del Torrente Vezzola, saranno invece l’attrazione principale di domenica 30 giugno , attraverso un facile itinerario escursionistico guidato che permetterà di collegare l’abitato di PASTIGNANO di Torricella Sicura, alle sovrastanti zone di pascolo della “Madonnina dei Viandanti”.

Al rientro nel borgo, dopo un pranzo insieme alla deliziosa Comunità residente, ci sarà l’occasione per apprezzare l’esposizione di reperti della civiltà contadina locale e la mostra fotografica sugli antichi mestieri, nonché assistere ad alcune dimostrazioni casearie, all’antica arte di tosatura delle pecore e alla curiosa esperienza della preparazione del sapone fatto in casa dai nostri nonni.

INFO: Segreteria Organizzativa FederTrek 339/1501955 (Giuseppe);

Siti Web: www.borghiesentieridellalaga.org; www.federtrek.org;

FACEBOOK: Pagina “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga” e Gruppo “Borghi e Sentieri della Laga”;