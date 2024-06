Trovato il vino più antico, è ancora liquido dopo 2.000 anni Conservato in un’urna con le ceneri di un antico romano

Scoperto il vino più antico del mondo: è stato ritrovato ancora liquido dopo più di 2.000 anni all’interno di un’urna funeraria, insieme a un anello d’oro e ai resti cremati di un antico romano sepolto nella necropoli di Carmona, in Spagna, con altri cinque familiari, di cui due donne e tre uomini.

Lo studio dei reperti è pubblicato sul Journal of Archaeological Science: Reports dai ricercatori dell’Università di Cordova.

“All’inizio siamo rimasti molto sorpresi che in una delle urne funerarie fosse conservato del liquido”, spiega Juan Manuel Román, archeologo della città di Carmona.

Per accertare che quel liquido rossastro fosse realmente vino, e non il risultato di sversamenti o processi di condensazione, i ricercatori hanno condotto una serie di analisi chimiche per determinarne il pH, la presenza di materia organica, sali minerali e sostanze derivate dai resti del deceduto o dalla stessa urna di vetro.

I risultati dimostrano che il liquido è vino, contenente sette particolari polifenoli che sono presenti anche in vini moderni dell’Andalusia.

L’assenza di un polifenolo chiamato acido siringico lascia supporre che si trattasse di un vino bianco, che col passare del tempo ha poi assunto una colorazione rossastra.

Resta difficile stabilire la sua origine geografica, anche se al suo interno sono stati identificati dei sali minerali presenti anche nei vini bianchi attualmente prodotti nei territori che un tempo appartenevano all’antica provincia romana chiamata Betica.

Il vino dell’urna risale al primo secolo dopo Cristo, dunque è a tutti gli effetti il vino più antico al mondo: conquista così il primato detenuto finora dalla bottiglia di vino di Spira, in Germania, scoperta nel 1867 e risalente al quarto secolo dopo Cristo.

Le sorprese della sepoltura di Carmona comunque non finiscono qui. Gli archeologi hanno trovato anche un’altra urna con i resti di una donna.

Nel contenitore non è presente neppure una goccia di vino, bensì tre gioielli in ambra, una bottiglietta di profumo con sentori di patchouli e i resti di alcuni tessuti, realizzati probabilmente in seta.

Un simile corredo funebre sottolinea l’importanza della famiglia a cui era dedicato il mausoleo, realizzato lungo un’importante strada che collegava Carmona con la città di Hispalis, l’attuale Siviglia.

