ELEZIONI EUROPEE: COME SI VOTA

Sabato 8 e domenica 9 Giugno 2024 si svolgeranno le elezioni europee per il rinnovo dei 76 membri che compongono il Parlamento europeo.

Saranno chiamati alle urne tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni. Si vota nella città di residenza, nel seggio elettorale in cui si è iscritti. Non è possibile votare online né per corrispondenza.

Tutte le indicazioni di voto in questo podcast.

Ascolta il podcast: https://open.spotify.com/episode/1ZoAxaEniiZml1oUE4rokw