LA MUSICA DI CERVINO MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL APRE LA STAGIONE ESTIVA DI BREUIL-CERVINIA (VALTOURNENCHE)

Nel giorno del solstizio d’estate Breuil-Cervinia (Valtournenche) sarà l’esclusivo scenario di Cervino Mountain Music Festival, evento straordinario immerso tra le montagne della Valle D’Aosta.

In grado di conciliare i nomi internazionali della musica blues e jazz, la natura e le attività all’aperto, Cervino Mountain Music Festival aprirà la stagione estiva del comprensorio, regalando le migliori esperienze che la montagna può dare grazie a un’offerta turistica originale e all’avanguardia che vede protagonista per tutta l’estate il simbolo assoluto dell’alpinismo italiano.

Dal tardo pomeriggio di venerdì 21 giugno sul palco allestito a Breuil-Cervinia (Valtournenche), gli spettatori avranno l’opportunità unica di immergersi nella musica di artisti di fama internazionale e nazionale, grazie a Russell Crowe & The Gentlemen Barbers che inaugurano proprio da Cervino Mountain Music Festival la loro lunga tournée estiva in Italia; Fabrizio Bosso, con il suo Quartetto, che renderà omaggio al genio musicale di Stevie Wonder; e Luca Stricagnoli che proporrà sul palco il suo fingerstyle.

Il festival sarà anche l’occasione per scoprire le numerose attività outdoor che il comprensorio offre: gli amanti dell’adrenalina potranno sfruttare i km di piste del Bike Park del Cervino, una variegata rete di sentieri appositamente progettata per i bikers, che hanno reso questa magnifica area di divertimento una meta irresistibile per gli amanti della Mountain Bike da tutto il mondo.

I semplici appassionati di bicicletta potranno invece esplorare i suggestivi percorsi di Torgnon, immersi tra boschi e prati fioriti in un percorso semplice adatto anche a famiglie e bambini.

Sarà inoltre possibile giocare a golf al cospetto dell’immagine abbagliante della “Gran Becca”, un percorso a oltre 2000 metri di altezza che rende il Golf Club Cervino le 18 buche più alte d’Italia. Per chi desidera semplicemente concedersi una pausa rigenerante e un picnic immerso nella natura, invece, il Lago di Lod di Chamois offre un’oasi di tranquillità e fresco all’ombra degli alberi con vista sulle vette più famose delle Alpi.

Infine, chi non vuole rinunciare alla neve neanche in estate avrà la possibilità di sciare ad alta quota fino a settembre, grazie anche alle imponenti nevicate delle ultime settimane.

È proprio a quest’altezza che nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, come preview del festival, Russell Crowe & The Gentlemen Barbers suoneranno tre brani direttamente dalla Terrazza Panoramica del Matterhorn Glacier Paradise (Piccolo Cervino), situata a 3.883 metri di altitudine, per l’esibizione blues/rock canora più in alta quota del mondo. Una performance esclusiva e senza precedenti (non aperta al pubblico) in un’atmosfera altamente suggestiva.

Grazie agli sponsor e partner del Cervino Mountain Music Festival i biglietti sono gratuiti, fino ad esaurimento, e disponibili su Ticketone.