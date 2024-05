Full immersion nell’innovazione, We Make Future a Bologna

Intelligenza artificiale declinata a 360 gradi, ma anche e-sports, un test drive elettrico, droni in azione, opportunità di formazione digitale, di contatti b2b, talk con le grandi aziende di settore ma anche coi protagonisti del mondo politico, economico e della comunicazione.

E poi l’intrattenimento con concerti di grandi artisti e performer emergenti.

È la densa tre giorni di Wmf – We Make Future, fiera internazionale e festival sull’innovazione Ai, Tech e Digital che quest’anno – e almeno per le prossime due edizioni (2025 e 2026) – approda a Bologna e sarà ospitata dal 13 al 15 giugno in fiera.

Ideato e organizzato da Search On Media Group, il Wmf 2024 coinvolge più di 90 Paesi e oltre 600 tra sponsor ed espositori, più di 3.000 tra startup e open innovation stakeholder internazionali, oltre 1.000 speaker da tutto il mondo e più di 90 stage formativi.

“Ci abbiamo tenuto molto a mantenere la manifestazione in Italia”, ha sottolineato oggi in conferenza stampa Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf, che ha anticipato una carrellata della tre giorni in fiera.

Un evento, ha sottolineato il sindaco, Matteo Lepore, che “abbiamo fortemente voluto a Bologna perché crediamo possa costituire un valore aggiunto per l’ecosistema dell’innovazione della città, che sta conoscendo una fase di sviluppo inedita”.

Wmf, ha aggiunto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, “è un esempio di come il legame tra Tecnopolo e quartiere fieristico possa generare un impatto positivo nel medio periodo”.

We Make Future ha già superato i 60.000 visitatori, lo scorso anno, e il palcoscenico internazionale di BolognaFiere “può contribuire a competere con gli eventi dello stesso settore che a Lisbona superano i 70.000 visitatori e a Parigi i 150.000”.

L’evento, ha rimarcato Emanuele Burioni, direttore Apt Servizi Regione Emilia-Romagna, è “una grande opportunità di internazionalizzazione della città”.

Main sponsor dell’evento è Ford Italia, mentre i partner e gli sponsor sono tantissimi, fra questi il consorzio interuniversitario Cineca.

Quest’anno, oltre alla nuova location, Wmf ha anche un’altra novità, un “premio” che assegna al Paese innovativo. Per questa prima edizione è stata scelta la Svizzera.

