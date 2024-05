Potenza, in pensione ma pagato. La Corte dei Conti condanna Stopazzolo: dovrà restituire 51mila euro

La Corte dei Conti ha ordinato il pagamento di 51 mila euro all’ex direttore generale Giampaolo Stopazzolo a favore dell’Asp, poiché ha continuato a percepire lo stipendio da direttore generale e contemporaneamente la pensione di anzianità dopo aver fatto richiesta di pensionamento volontario. Questi eventi risalgono a marzo 2022, quando Stopazzolo ha notificato alla Regione la sua decisione di andare in pensione. Nonostante una legge che proibisce di assegnare incarichi a chi è già in pensione, la Regione ha deciso prima di confermare il contratto e successivamente, su richiesta dell’Asp, ha confermato l’incarico per iscritto..