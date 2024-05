COMUNE DI TURSI – WORKSHOP SULLA RABATANA

Il quartiere Arabo dal 22 al 24 maggio è protagonista del Cantiere-Scuola “Rabatana di Tursi” nell’ambito del DOUBLE WORKSHOP UNIVERSITY 2024, iniziativa promossa dal Comune di Tursi, dall’Associazione Culturale

L’Isola Delle Torri, dal Politecnico di Bari, dall’ Università degli Studi della Basilicata, dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il DOUBLE WORKSHOP UNIVERSITY 2024 vede coinvolti oltre 150 studenti della quattro università, impegnati ad elaborare studi conoscitivi e proposte di recupero per la Rabatana di Tursi e il complesso dei Vicoli Saraceni di Forio d’Ischia.

Oggi gli studenti dell’insegnamento di Recupero e Riqualificazione degli Edifici del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi del Politecnico di Bari hanno presentato,nell’auditorium dell’Istituto Tecnico Manlio Capitolo alla presenza del Sindaco Salvatore Cosma, le prime proposte progettuali per il recupero di Palazzo Labriola, considerato quale caso di studio paradigmatico del contesto costruito della Rabatana di Tursi.

Tali proposte sono state elaborate in questi mesi dagli studenti, che hanno inizialmente eseguito il rilievo dei caratteri materico-tecnico-costruttivi, nonché delle patologie e dei dissesti presenti nel palazzo e successivamente hanno individuato i possibili interventi di recupero, definendo due proposte di rifunzionalizzazione a seguito di un’analisi del contesto socio-economico e culturale di Tursi.

Nel pomeriggio si è poi svolta una attività di progettazione e coworking partecipato tra gli studenti del Politecnico di Bari e gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Università degli studi della Basilicata, sotto il coordinamento dei docenti Fabio Fatiguso, Graziella Bernardo e Giuseppe Andrisani.

Venerdì 24 maggio gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Università degli studi della Basilicata presenteranno i loro studi sull’edificio e sulla Rabatana.

Tutte le attività sono state supportate da diversi ricercatori, assegnisti e dottorandi delle due università.

Gli studenti completeranno i loro lavori nelle prossime settimane e gli stessi saranno successivamente presentati e discussi, unitamente agli studi sui Vicoli saraceni di Forio d’Ischia condotti dagli studenti dell’Università di Napoli Federico II e della Università della Campania Luigi Vanvitelli, in un evento nell’ambito della XIII edizione della manifestazione “Torri in festa Torri in Luce” che si terrà ad Ischia il prossimo 16 giugno 2024.

Gli studi effettuati, nell’ambito delle collaborazioni istituzionali tra Enti Pubblici quali sono le Università e l’amministrazione comunale di Tursi, potranno costituire la base per politiche, strategie e iniziative di valorizzazione e recupero della Rabatana di Tursi.

La soddisfazione del Sindaco Cosma: “L’impegno verso la valorizzazione e il recupero della Rabatana continua incessante, cercando idee e studi che possano rendere realizzabile quello che tutti noi sogniamo e immaginiamo.

Parlare delle possibilità di recupero e sviluppo sostenibile per la Rabatana con le università e con un lavoro di sinergia comune, sono convito possa rappresentante un viatico fondamentale che, con l’intercettazione di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, ci potrà consentire di conseguire risultati importanti, magari rafforzati anche dal riconoscimento di Patrimonio UNESCO a cui le Rabatane di Tursi, Tricarico e

Pietrapertosa sono candidate dal 2017.”