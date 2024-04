Lettieri PD Basilicata su problemi sanità lucana

L’ologramma presidente uscente e ricandidato dalla destra oggi si accorge dei problemi sanitari di questa regione e prova a lanciare in maniera imbarazzata due tre proposte minimali che non affrontano le grandi questioni che interessano i cittadini.

Lo sappiamo che ci sono problemi nazionali ma il suo governo, quello Meloni è il governo che ha de finanziato il fondo sanitario nazionale che oggi scende sottosoglia del 6,2% in rapporto al Pil dopo che con i governi nei quali c’era il PD, da ultimo quello Draghi, eravamo arrivati in linea con gli altri paesi UE al 7 per cento.

Servono più specialità, servono investimenti in prevenzione e diagnostica, serve un piano di abbattimento delle liste di attesa, serve programmazione, serve dare risorse alla medicina di territorio e al socioassistenziale per prevenire l’ospedalizzazione.

Per fare questo dobbiamo dare alla Basilicata un altro governo ed è per questo che candidiamo Piero Marrese alla presidenza.