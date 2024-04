Clemente, “sono incensurato e riassicuro i miei elettori”

“E’ stata resa pubblica da parte della Commissione Parlamentare Antimafia la lista dei candidati, ritenuti “impresentabili” alle prossime elezioni regionali in Basilicata . Tra questi figuro purtroppo anch’io, seppur

incensurato come da certificato che vi mostro !

Quanto occorso non può non destare perplessità e sgomento in ordine di circostanza poiché la commissione parlamentare antimafia nata con il compito di “indagare sul rapporto tra mafia e politica“ ha perso di vista la ratio della norma che è quella di verificare l’esistenza di possibili legami tra mafia e candidati a cui sono totalmente estraneo.

Voglio pertanto rassicurare i miei elettori: siate sereni come lo sono io e andate pure al voto liberi da ogni dubbio sulla mia persona”.