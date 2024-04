Distefano (Pd): gli idrocarburi estratti sul nostro territorio danno scarsissimi benefici ai lucani

“La Giunta regionale in tutta fretta concede alla Total la proroga al 2028 della concessione Gorgoglione che vorrebbe continuare ad estrarre, alle sue condizioni, sino al 2068, quindi ben oltre il termine fissato dall’Ue nell’obiettivo di transizione energetica; l’Unione Nazionale Consumatori segnala il superamento della soglia di 1,9 euro per litro di carburante in modalità self-service come una “stangata di primavera” che vede sempre la Basilicata con i prezzi carburante più alti. Sono due facce della stessa medaglia: gli idrocarburi estratti sul nostro territorio danno scarsissimi benefici ai lucani”. Lo afferma Donato Distefano, candidato nella lista PD, ricordando che i costi dei carburanti, come sanno bene gli agricoltori, incidono pesantemente sulle imprese, senza che – continua – “la Regione faccia nulla per intervenire sul gasolio agricolo”. Quanto alla proroga della concessione Tempa Rossa, Distefano sottolinea che “le royalties per la Regione sono dell’ordine dei 20-60 milioni/anno per un totale di circa 1,4 miliardi di euro. Se non si realizza una svolta, prima di tutto politica, finiranno per essere spesi come è avvenuto sinora in mille rivoli senza effetti reali per le popolazioni e le imprese. Non saranno certo i bonus come quelli sul gas e sull’acqua a risollevare la politica energetica regionale fallimentare”.