Facebook come TikTok, formato verticale per tutti i video

Come spesso accade sul mercato dei social, le piattaforme prendono spunto l’una dall’altra per aggiornare funzioni e lanciare novità.

Ed è il caso di Facebook che mostrerà in verticale tutti i principali formati video quando riprodotti dagli utenti, proprio come accade su TikTok. Clip brevi, i cosiddetti Reels, le dirette e i video di lunga durata, partiranno a schermo intero per impostazione predefinita.

Il nuovo lettore video debutterà su iOS e Android negli Stati Uniti e in Canada nelle prossime settimane, prima del lancio globale nei mesi a seguire. SI tratta di un cambiamento che insegue la concorrenza ma che mira anche a ridurre la confusione su Facebook.

Finora infatti, i video lunghi venivano visualizzati in orizzontale, mentre altri partivano direttamente dal flusso di post condivisi, senza un formato standard.

L’aggiornamento punta dunque a rendere l’esperienza di visione più lineare. La scelta di Meta non è comunque univoca: basterà ruotare il telefono per passare da una modalità all’altra, senza dover premere tasti o scorciatoie particolari.

La modalità di default sarà quella verticale ma con l’opportunità di passare all’orizzontale quando si vuole, per guardare i video proprio come sono stati registrati.

Sul blog ufficiale, Meta ha spiegato: “Gli iscritti presto vedranno anche consigli più pertinenti, indipendentemente dalla lunghezza del clip, sia nel feed che nella scheda video.

E mentre Facebook continua a essere la casa di tutti i tipi di video, mostreremo ancora più reel per soddisfare la crescente domanda di questo formato.

Gli aggiornamenti permetteranno ai creatori di raggiungere un pubblico maggiore rispetto a prima”.

ANSA