BCC: la partita per le regionali è apertissima, il centrodestra è un carrozzone diviso

Da oggi e per le prossime due settimane non si parlerà più di sondaggi ma solo di programmi e del futuro della Basilicata.

Ci sono ancora tanti cittadini lucani indecisi, a cui ci rivolgiamo perché facciano la scelta più coerente coi loro interessi: per una sanità pubblica e di qualità, per un’occupazione che tenga conto dei nuovi paradigmi ambientali, per strade e ferrovie finalmente degne di una regione come la nostra, per una classe dirigente nuova e che non abbia già fallito come hanno fatto Bardi e Pittella.

Il giudizio sull’amministrazione Bardi continua a essere impietoso nonostante lo sforzo di coprire i fallimenti di questi cinque anni con passerelle di mezzo governo nazionale, fatte peraltro a spese dei cittadini lucani.

Leggiamo quotidianamente di scorrettezze, colpi bassi, lavoratori precettati per partecipare alle manifestazioni elettorali del centrodestra. Si cerca così di nascondere la verità: chi ha governato non convince gli elettori e non trova l’unità al suo interno.

A questa arroganza da fine impero possiamo rispondere con il metodo più democratico che ci sia: il voto libero per un cambiamento radicale. Possiamo scrivere una storia nuova per la Basilicata fra 15 giorni, facciamolo insieme.