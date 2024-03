Cupparo (Fi): L’Accordo di Coesione è lo strumento finanziario e di programmazione per continuare l’attività di governo

L’Accordo di Coesione firmato dalla Premier Meloni e dal Presidente Bardi è lo strumento finanziario e di programmazione per continuare l’attività di governo del nostro territorio, dando priorità al rilancio della crescita e, per quanto mi riguarda, per ricominciare il lavoro interrotto. Intendo farlo insieme alle comunità locali, le amministrazioni comunali, le forze sociali e imprenditoriali, con la volontà di contribuire – come ho fatto in tutti questi anni – a costruire le opportunità del presente e del futuro, con una visione della Basilicata proiettata ai prossimi cinque anni. Lo afferma Francesco Cupparo (Forza Italia), già assessore regionale.

Ci attendono anni di intenso lavoro – aggiunge Cupparo – per programmare, facendo tesoro delle risorse rese disponibili dall’Accordo, in aggiunta a quelle del Pnrr e dei fondi comunitari, le condizioni più efficaci di benessere sociale perché nessuno sia lasciato da solo, opportunità di nuovo lavoro, sviluppo delle nostre popolazioni, per affrontare lo spopolamento, la fuga dei giovani, il superamento del disagio sociale di tante famiglie.

Attorno agli obiettivi che Giunta Regionale e Governo hanno condiviso – potenziamento di trasporti e mobilità, risanamento ambientale e riqualificazione dei contesti urbani, competitività del sistema produttivo, efficientamento nel settore idrico integrato, superamento del divario Nord-Sud – diventa possibile aggiornare l’agenda dei prossimi cinque anni con una squadra già “allenata” a raccogliere la nuova sfida che è essenzialmente quella di spendere tutto ma bene, nell’interesse delle nostre comunità.