Picchiano disabili in struttura protetta, otto indagati

Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti.

E’ successo a Imperia.

A innescare le indagini la caduta di un giovane disabile all’interno della struttura.

L’ inchiesta ha portato alla luce un teatro di gravi fatti di reato commessi nei confronti di diversi disabili ricoverati, vittime di spintonamenti, tirate di capelli, schiaffi e colpi sulla testa, da parte di chi avrebbe dovuto, invece, occuparsi della loro cura.

ANSA