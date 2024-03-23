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POLITICA

Regionali 2024 presentata lista M5s a sostegno di Marrese

Foto di redazione redazione23/03/2024
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PROVINCIA DI POTENZA

1) ARANEO ALESSIA
2) BECHERE ARJANA
3) COVIELLO MAURO GERARDO
4) GERVASIO GIANCARLO
5) GIARDIELLO ROSANNA
6) GIORDANO ALESSIO
7) ISOLDI YURI
8) DEMA TERESA
9) MENNA FRANCESCA
10) POTENZA MICHELE
11) LO DUCA VINCENZO DOMENICO
12) SCALDAFERRI PIERLUIGI
13) SQUEGLIA CLEMENTE

PROVINCIA DI MATERA

1) VERRI VIVIANA
2) MATERDOMINI ANTONIO
3) D’OPPIDO TIZIANA
4) DIGIOIA ANTONIO
5) MUSILLO ANTONELLO
6) SILVAGGI FILOMENA
7) CAPONERO ARTURO

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