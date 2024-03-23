POLITICA
Regionali 2024 presentata lista M5s a sostegno di Marrese
PROVINCIA DI POTENZA
1) ARANEO ALESSIA
2) BECHERE ARJANA
3) COVIELLO MAURO GERARDO
4) GERVASIO GIANCARLO
5) GIARDIELLO ROSANNA
6) GIORDANO ALESSIO
7) ISOLDI YURI
8) DEMA TERESA
9) MENNA FRANCESCA
10) POTENZA MICHELE
11) LO DUCA VINCENZO DOMENICO
12) SCALDAFERRI PIERLUIGI
13) SQUEGLIA CLEMENTE
PROVINCIA DI MATERA
1) VERRI VIVIANA
2) MATERDOMINI ANTONIO
3) D’OPPIDO TIZIANA
4) DIGIOIA ANTONIO
5) MUSILLO ANTONELLO
6) SILVAGGI FILOMENA
7) CAPONERO ARTURO