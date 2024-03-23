POLITICA
Regionali 2024 presentata la lista Basilicata Casa Comune
PROVINCIA DI POTENZA
1) ANGELO CHIORAZZO
2) ANTONELLA BASILIO
3) ALDO CAMMAROTA
4) FEDERICA D’ANDREA
5) TANIA DI VITTORIO
6) GIANNI LEGGIERI
7) MARIA RUBANO LOVAGLIO
8) GIAMPIERO MARUGGI
9) GRAZIANO SCAVONE
10) ANGELO RAFFAELE SIGILLITO
11) FAUSTINA TAGLIENTE
12) ROSA ANTONIA VIOLA
13) MASSIMO ZULLINO
PROVINCIA DI MATERA
1) LINDO MONACO
2) COLUCCI ALESSANDRA
3) DIMONA FRANCO
4) MASTRONARDI MIRNA
5) LISANTI EMILIANA
6) FAVOINO GIUSEPPINA
7)VIZZIELLO GIOVANNI