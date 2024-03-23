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POLITICA

Regionali 2024 presentata la lista Basilicata Casa Comune

Foto di redazione redazione23/03/2024
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PROVINCIA DI POTENZA

1) ANGELO CHIORAZZO
2) ANTONELLA BASILIO
3) ALDO CAMMAROTA
4) FEDERICA D’ANDREA
5) TANIA DI VITTORIO
6) GIANNI LEGGIERI
7) MARIA RUBANO LOVAGLIO
8) GIAMPIERO MARUGGI
9) GRAZIANO SCAVONE
10) ANGELO RAFFAELE SIGILLITO
11) FAUSTINA TAGLIENTE
12) ROSA ANTONIA VIOLA
13) MASSIMO ZULLINO

PROVINCIA DI MATERA

1) LINDO MONACO
2) COLUCCI ALESSANDRA
3) DIMONA FRANCO
4) MASTRONARDI MIRNA
5) LISANTI EMILIANA
6) FAVOINO GIUSEPPINA
7)VIZZIELLO GIOVANNI

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